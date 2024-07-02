زراعة الكورة تعقد دورة تغذية المجترات وتحضير الخلطات العلفية

الوكيل الاخباري- عقدت مديرية زراعة لواء الكورة، دورة تغذية المجترات وتحضير الخلطات العلفية، ضمن خطة المدارس الحقلية، لمجموعة من أبناء المجتمع المدني "مربي أغنام وماعز" من قرية تبنة. ويأتي تنفيذ خطة المدارس الحقلية ضمن مشروع الاستثمار في المجترات الصغيرة وانتشال الأسر الريفية من الفقر، والممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD ) والذي ينفذ من خلال مديرية التدريب وتوعية المزارعين في قطاع الإرشاد الزراعي .

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وبحسب بيانٍ صحفي من مديرية زراعة الكورة، تضمنت الدورة تحضير الخلطة العلفية للأغنام والماعز ، وأهمية التغذية المتوازنة، ومواصفات الأعلاف المركزة وأهم مكوناتها وطريقة تحضيرها.



وتطرقت الدورة للاحتياجات الغذائية للحيوان بما يتناسب العمر والجنس والظروف الجوية، والإضافات العلفية للحيوان، وأهم الأملاح المعدنية والفيتامينات التي تؤثر على الإنتاجية سواء كان لأهداف التربية أو إنتاج الحليب أو اللحم أو الصوف وأعراض النقص وعلاجه.