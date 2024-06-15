زراعة المزار الشمالي تحذر مزارعي الزيتون من موجة الحر

الوكيل الإخباري - دعا مدير زراعة لواء المزار الشمالي المهندس عبد الإله عبيدات مزارعي الزيتون في اللواء، إلى اتخاذ إجراءات احترازية للحد من تأثير موجة الحر الحالية والتي تأتي قبل حلول فصل الصيف على أشجار الزيتون في مرحلة الإزهار.

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وقال عبيدات، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت، إن درجات الحرارة عامل مناخي مهم جدًا في حياة أشجار الزيتون وإنتاجيتها، فارتفاعها في أشهر مبكرة قبل حلول الصيف، وبخاصة خلال حزيران يؤثر بشكل كبير على الإزهار والعقد اللذين يتراجعان ويقللان إنتاجية الأشجار.



وأضاف، أنه في حال استمرار ارتفاع الحرارة في الفترة المقبلة، فإن هذه الشجرة تدخل في "مرحلة من الضعف" تتسبب بتقليل التواصل بين الثمار والشجرة الأم، مما يؤدي الى سقوط الثمار على الأرض قبل الأوان، فيما تضعف الثمار المتبقية، وتبرز "نكهة الجفاف" في الزيت.