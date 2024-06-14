زراعة المفرق تدعو المزارعين للتقيد بالإرشادات الزراعية خلال الموجة الحارة

الوكيل الاخباري - دعت مديرية زراعة المفرق المزارعين في كافة أرجاء المحافظة إلى التقيد بالنصائح والإرشادات لتفادي الآثار السلبية جراء ارتفاع درجات الحرارة.

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وأكدت المديرية في بيان اليوم الجمعة، ضرورة عدم الري أثناء ارتفاع درجات الحرارة العالية ويفضل الري في نهاية اليوم أو في الصباح الباكر، إضافة إلى عدم رش المبيدات الحشرية أثناء ارتفاع درجات الحرارة والرش في نهاية اليوم.