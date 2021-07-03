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السبت، 03-07-2021 03:15 م

' زراعة المفرق' تدعو مزارعي الخضار لاتخاذ تدابير لمواجهة الحر

ري


الوكيل الإخباري - دعت مديرية زراعة محافظة المفرق، مزارعي الخضار والفواكه إلى أخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لتفادي أثر موجة الحر على مزروعاتهم.

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ونصحت المديرية مزارعي الزراعة المحمية: بالري صباحا أو مساء على فترات متقاربة وتفادي الري في ساعات الظهيرة، وتجنب التسميد خلال فترة موجة الحر، وتخفيض درجة الحرارة داخل البيوت البلاستيكية.


وحثت المديرية المزارعين إلى تفقد شبكات الري لضمان وصول المياه إلى النباتات، مشيرة الى أنه يفضل أن يكون الري الضبابي في ساعات النهار فقط.
ودعت أيضا إلى تظليل البيوت البلاستيكية برش الشيد أو التراب عليها إضافة غسل الشبك داخل البيوت من الداخل لزيادة التهوية.


ونصحت المديرية المزارعين بعدم إغلاق البيوت بالنايلون وتركها مفتوحة في جميع الاتجاهات، وري نباتات البندورة صباحا على فترات متقاربة حتى لا تسقط أزهارها.


وفيما يتعلق بالزراعات المكشوفة، دعت المديرية إلى ري الخضار مساء بكمية وافرة من المياه على فترات متقاربة، وتجنب التسميد أثناء فترة موجة الحر لتأثيره الضار على النباتات.


ونصحت المديرية استخدام أسلوب الري التكميلي مساء لري الأشتال خلال موجة الحر فيما يخص الخضار البعلية، وإزالة الأعشاب وعزق التربة حول الأشتال لتقليل فقد المياه إلى جانب تظليل الثمار ببقايا النباتات وتجنب تعرضها لأشعة الشمس المباشرة.

 

المصدر : بترا

 




 

 


 

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