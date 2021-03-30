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الثلاثاء، 30-03-2021 05:25 م

زراعة المفرق تنفذ برنامج التلقيح الصناعي للأغنام

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الوكيل الاخباري - نفذت مديرية زراعة المفرق برنامج التلقيح الصناعي للأغنام بهدف زيادة كمياتها من الحليب والمواليد، وذلك ضمن مشروع الاستثمار في المجترات الصغيرة وانتشال الأسر الريفية من الفقر.
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وقال عضو الفريق الميداني في المشروع المهندس سامي الخالدي إن مشروع الاستثمار في المجترات الصغيرة، يشمل محاور التلقيح الصناعي الذي يستهدف أناث الأغنام بهدف زيادة كمياتها من الحليب والمواليد ما ينعكس ايجابا على تحسين الاوضاع الاقتصادية لمربي الاغنام مستقبلا، لافتا إلى شمول 550 رأسا بعمليات التلقيح الصناعي منذ انطلاق البرنامج.

 




 

 


 

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