زراعة المفرق تنفذ 120 بئرا للحصاد المائي العام الماضي

الوكيل الإخباري - نفذت مديرية زراعة المفرق خلال العام الماضي، 120 بئرا للحصاد المائي لتجميع مياه الأمطار في كافة أرجاء المحافظة.



وقالت مديرة زراعة المفرق الدكتورة ابتهال الخريشا، إن الكلفة الإجمالية لتلك الآبار بلغت 180 ألف دينار ممولة من موازنة مجلس محافظة المفرق ومشروع تعزيز الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن تنفيذ تلك الآبار تم من قبل المواطنين الذين انطبقت عليهم شروط التمويل.

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وبينت، بأن الهدف من تلك المشاريع استغلال مياه الأمطار خلال فصل الشتاء وتجميعها ضمن آبار ذات سعات تخزينية مناسبة واستغلالها لزراعة الأشجار والمزروعات المنزلية والتي تمكن الأسر المستفيدة من الحصول على حاجتها من المياه واستغلالها بالأعمال الزراعية، إضافة إلى تحسين وضعها الاقتصادي .





