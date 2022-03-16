زراعة المفرق : 90 بالمئة نسبة الإنجاز في مشروع محجر بيطري صرة

الوكيل الاخباري - بلغت نسبة الإنجاز في مشروع "محجر بيطري صرة" بلواء البادية الشمالية الغربية في محافظة المفرق 90 بالمئة.



وقالت مدير زراعة محافظة المفرق الدكتورة ابتهال الخريشا لـ(بترا)، اليوم الأربعاء، إن المحجر البالغة كلفة إنشائه 1.1 مليون دينار، والذي جاء ضمن منحة القمح الأميركية، يقع على مساحة 20 دونما ضمن محمية "صرة"، وسيعتمد مستقبلا محجر بيطري دولي لغايات التصدير الخارجي والاستيراد.

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