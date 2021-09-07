زراعة بصيرا تنظم مشروعات تحريج وحملات نظافة

الوكيل الاخباري - نظمت مديرية الزراعة في لواء بصيرا بمحافظة الطفيلة، اليوم الثلاثاء، حملات نظافة ومشروعات تحريج لعدد من الطرق التنظيمية، بالتعاون مع محمية ضانا للمحيط الحيوي ومديرية البيئة بالمحافظة، وذلك ضمن الأنشطة والجهود الرامية للمحافظة على استدامة الغابات الطبيعية.



وقال مدير زراعة لواء بصيرا، المهندس بلال الهلول، إن الطواقم المشاركة في حملات النظافة والتقليم والتشجير، قامت بجمع زهاء 30 طنا من أشجار العرعر الجافة، والتي تأثرت بالعوامل الطبيعية، وانحباس الأمطار داخل وخارج حدود محمية ضانا للمحيط الحيوي، وذلك للحد من الحرائق التي قد تسببها هذه الأشجار الميتة.

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