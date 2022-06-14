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الثلاثاء، 14-06-2022 04:03 م

زراعة بطارية محفزة لطفل في البشير

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الوكيل الإخباري - أجرى أطباء جراحة الأعصاب والدماغ عملية زراعة بطارية محفزة للعصب الحائر لطفل عمره ٦ سنوات (Vagus nerve stimulator).

وتُعتبر هذه الحالة رقم 27 التي تم إجراؤها في مستشفيات البشير لهذا العام.

وقال أخصائيو جراحة الأعصاب والدماغ أن عملية زراعة البطارية تُجرى للمرضى الذين يعانون من مرض الصرع المستعصي غير المستجيب للعلاج الدوائي (intractable seizures).

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ويُجري هذه العمليات كل من أخصائي جراحة الدماغ والأعصاب الدكتور أنس حميدي وأخصائي جراحة الدماغ والأعصاب الدكتور طارق حرب.


يشار إلى انه تم إدخال هذه العمليات للمرة الأولى في مستشفيات البشير العام الماضي، الأمر الذي كان يستدعي قبل ذلك الوقت تحويل المرضى المؤمنين إلى مستشفيات خارج نطاق وزارة الصحة.


كما تسعى مستشفيات البشير ضمن سياسة وزارة الصحة لرفع قدرات الكوادر والكفاءة بالإمكانات المتاحة وتقديم الخدمة الصحية العلاجية والمداخلات الجراحية النوعية للمواطنين بالمستوى المطلوب.

 




 

 


 

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