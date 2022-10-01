زراعة جرش تطلق حملة لتحصين الثروة الحيوانية من مرض الحمى القلاعية

الوكيل الاخباري - اطلقت مديرية زراعة جرش حملة لتحصين المواشي الأغنام والأبقار ضد الحمى القلاعية، وفقا لمدير زراعة جرش فايز الخوالدة.



وقال الخوالدة، السبت، لـ "المملكة"، إنّ حملة تحصين المواشي الأغنام والأبقار، تأتي ضمن حملة وطنية اطلقتها وزارة الزراعة على مدار اسبوعين ابتداءً من اليوم قابلة للتمديد للسبت المقبل.



"وتعتبر الحمى القلاعية فيروس يصيب المواشي وينتقل بالعدوى ويؤثر على إنتاج الحليب واللحوم وتصبح غير صالحة للأستهلاك "، حسب الخوالدة.

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