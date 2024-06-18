زراعة عجلون تزيل 15 اعتداءً على أراضٍ حرجية

الوكيل الإخباري - قال مدير زراعة عجلون المهندس رامي العدوان، إن قسم الحراج تمكن من إزالة 15 اعتداءً على الأراضي الحرجية لغايات الحفاظ عليها وحماية الغطاء النباتي.

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وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المديرية بإيعاز وزير الزراعة، وضعت خطتها لتعزيز الرقابة على الثروة الحرجية والحد من الاعتداءات والحرائق من خلال الجولات الميدانية المكثفة، مشيرا إلى بناء 9 أبراج لمراقبة وحماية الغابات و8 خزانات للمياه، وتنفيذ شبكة ري لمحطة تحريج راجب.



ولفت كذلك إلى إنشاء غابة حرجية بمساحة ألفي دونم في مناطق راجب وكفرنجة وزراعة وتوزيع أكثر من 35 ألف شجرة وحديقة مدرسية، مشيرا إلى أن مساحة الأراضي الحرجية في المحافظة تبلغ 34%.