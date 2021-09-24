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الجمعة، 24-09-2021 04:25 م

زراعة عجلون: لجنة لتوزيع الحطب على المستفيدين من صندوق المعونة

حطب


الوكيل الإخباري- شكلت مديرية زراعة محافظة عجلون لجنة من المحافظة والتنمية الاجتماعية والزراعة من أجل الإشراف على توزيع الحطب على الأسر الفقيرة والمحتاجة المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية .

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وقال مدير الزراعة المهندس حسين الخالدي، إن تشكيل اللجنة يأتي ضمن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة من أجل توزيع الاحطاب على مستحقيها وعدم السماح ببيعها ونقلها خارج المحافظة، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع 300 طن من الأحطاب اعتبارا من 15/ 10 في محطة حراج اشتفينا.


وبين، أن كوادر المديرية اتخذت إجراءات إدارية وفنية لضبط إيقاع العمل والمتابعة، مؤكدا أنه لن يتم التهاون مع أي مخالف ولن يسمح بالتطاول على كوادر الزراعة ممن يحملون صفة الضابطة العدلية من طوافين ومأموري حراج ودوريات ومراقبين.


وأشار إلى أهمية تعاون الجميع مع جهود المديرية التي تبذلها من أجل حماية الغابات والحفاظ على الثروة الحرجية التي تعتبر ثروة وطنية.

 


 




 

 


 

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