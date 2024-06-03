زراعة لواء الكورة تحذر المزارعين من ارتفاع درجات الحرارة

الوكيل الإخباري - دعت مدير زراعة لواء الكورة بمحافظ إربد مربي الثروة الحيوانية في اللواء، إلى اتخاذ إجراءات احترازية للحد من تأثير ارتفاع درجات الحرارة على المواشي والنباتات، حيث تؤثر كتلة حارة على المملكة بحسب دائرة الأرصاد الجوية.

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وأكدت مدير زراعة لواء الكورة ضرورة توفير المياه باستمرار عند الحيوانات ومراعاة أن تكون المياه باردة ووجود تهوية جيدة، محذرا من وضع الحيوانات تحت أشعة الشمس المباشرة، خصوصا في ساعات الظهيرة، داعيا إلى توفير الظل في ظل ارتفاع درجات الحرارة.



وأشارت المديرية إلى أن على المزارعين تنظيم ري الخضروات وعلى فترات متقاربة وتجنب الري في وقت الظهيرة واستخدام المرش الزراعي للخضروات.



وأوضحت أنه بالنسبة لأشجار الفاكهة فيجب نثر مخلفات نباتات مثل الأوراق أو التبن في حوض النبات لحفظ الرطوبة ولتخفيف التبخر، وتغطية النباتات خاصة الخضروات لتخفيف أشعة الشمس.



وشددت على الاهتمام بتسميد النبات عبر رش الأحماض الأمينية والطحالب البحرية مع العناصر الصغرى، ورش عنصري البوتاسيوم والسليكون وكذلك الكالسيوم، والاهتمام بالتسميد الأرضي المتوازن مع الأسمدة العضوية مثل الهيومك والفولفيك، وتجنب الإفراط في النيتروجين.



وشددت على ضرورة تهوية البيوت المحمية بشكل مناسب وتجنب زراعة الشتلات أثناء موجات الحرارة المرتفعة.