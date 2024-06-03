زراعة لواء الوسطية تحذر مربي الثروة الحيوانية والمزارعين من ارتفاع درجات الحرارة

الوكيل الاخباري- دعا مدير زراعة لواء الوسطية بمحافظة اربد المهندس قتيبة عبيدات، مربي الثروة الحيوانية في اللواء، إلى اتخاذ إجراءات احترازية للحد من تأثير ارتفاع درجات الحرارة على المواشي والنباتات، حيث تؤثر كتلة حارة على المملكة بحسب دائرة الأرصاد الجوية.

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وأكد اليوم الاثنين، ضرورة توفير المياه باستمرار عند الحيوانات ومراعاة أن تكون المياه باردة ووجود تهوية جيدة، محذرا من وضع الحيوانات تحت أشعة الشمس المباشرة، خصوصا في ساعات الظهيرة، داعيا إلى توفير الظل في ظل ارتفاع درجات الحرارة .



وأشار عبيدات، الى أن على المزارعين تنظيم ري الخضروات وعلى فترات متقاربة وتجنب الري في وقت الظهيرة واستخدام المرش الزراعي للخضروات.

وأوضح، أنه بالنسبة لأشجار الفاكهة فيجب نثر مخلفات نباتات مثل الأوراق أو التبن في حوض النبات لحفظ الرطوبة ولتخفيف التبخر، وتغطية النباتات خاصة الخضروات لتخفيف أشعة الشمس.



وشدد على الاهتمام بتسميد النبات عبر رش الأحماض الأمينية والطحالب البحرية مع العناصر الصغرى، ورش عنصري البوتاسيوم والسليكون وكذلك الكالسيوم، والاهتمام بالتسميد الأرضي المتوازن مع الأسمدة العضوية مثل الهيومك والفولفيك، وتجنب الإفراط في النيتروجين.



وشدد على ضرورة تهوية البيوت المحمية بشكل مناسب وتجنب زراعة الشتلات أثناء موجات الحرارة المرتفعة.