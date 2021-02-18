زراعة وادي الاردن : لا أضرار على مزروعات الأغوار جراء الحالة الجوية

الوكيل الاخباري –

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قال مدير زراعة وادي الأردن المهندس بكر البلاونة ، ان مختلف الزراعات المحمية والمكشوفة في مناطق الأغوار لم تتأثر بالحالة الجوية المصاحبة للمنخفض الجوي السائد .واضاف البلاونة لـ (بترا ) ، ان لجاناً من المديرية قامت اليوم الخميس ، بجولات على العديد من المزارع التي تبين عدم تأثر محاصيلها بأية أضرار جراء المنخفض من أمطار غزيرة أو رياح مصاحبة له ، مشيراً الى أن سرعة الرياح خلال اليومين الماضيين كانت خفيفة ما أدى الى سلامة البيوت الزراعية البلاستيكية من التمزق ، علاوة على اتباع المزارعين للإرشادات الزراعية بإحكام اغلاق تلك البيوت وعمل مجاري لتصريف مياه الأمطار داخل المزارع .ودعا البلاونة ، المزارعين الى مواصلة التحوط خلال الأيام المقبلة من احتمالية تشكل الصقيع الذي يعقب المنخفضات الجوية عادة ، من خلال اتباع الارشادات المعروفة وأهمها اشعال الزبل الجاف ومواصلة الري التكميلي .