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الثلاثاء، 22-02-2022 03:35 م

زراعة 100 شجرة في متنزه غمدان

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الوكيل الإخباري - نظمت أمانة عمان الكبرى، بالتعاون مع هيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية اليوم الثلاثاء، حملة لزراعة أشجار في متنزه غمدان.

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وجرى اليوم زراعة 100 شجرة في خطوة تعتزم من خلالها الأمانة زراعة نحو 3 آلاف شجرة في المنتزه.

 

وقال مدير دائرة المتنزهات ومكافحة التصحر في الأمانة المهندس زيد الحديد، إن الحملة تأتي لتعويض الأشجار التي تكسرت بفعل تساقط الثلوج خلال المنخفض الجوي الأخير، وتعزيز المساحات الخضراء في المرافق المجتمعية.


ولفت إلى أن هذه المبادرة ستنفذ بتشاركية وتعاون مع جمعيات أهلية وشبابية بهدف تعزيز الوعي البيئي بأهمية الغطاء الأخضر في المدينة والمحافظة عليه.


من جانبه، ثمن رئيس الهيئة محمد جميل أبو الطيب، جهود أمانة عمان وتعاونها مع المجتمع المحلي لإنجاز مثل هذه المبادرات البيئية التي تحفظ الغطاء الأخضر وتعزز من امتداده في المدينة.

 




 

 


 

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