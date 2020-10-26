الإثنين 26-10-2020
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الإثنين، 26-10-2020 09:49 م

زريقات يكشف سبب الاكتظاظ في مستشفى الإسعاف والطوارئ

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الوكيل الإخباري- قال مدير عام مستشفيات البشير، محمود زريقات، الاثنين، إن عدم الانتقال من مستشفى الإسعاف والطوارئ الحالي ذي "المساحة الصغيرة"، إلى المستشفى الجديد الذي افتتح مؤخرا، تسبب بحدوث اكتظاظ داخل المستشفى الذي يستقبل "أعدادا هائلة" من المراجعين.

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وأوضح زريقات، أن "الكل يعلم أننا افتتحنا مستشفى الإسعاف الطوارئ الجديد ... ليكون بديلا عن المبنى الذي لا يتسع ولا يمكن توسعته في الوقت الحالي. المساحة صغيرة وعدد المراجعين هائل جدا".


ويستقبل مستشفى الإسعاف والطوارئ ما يزيد عن 3500 مراجع يوميا لمختلف الاختصاصات، وفق زريقات.


"تفاجأت بقرارات من الدكتور سعد (جابر وزير الصحة السابق)، بتحويل مستشفى الإسعاف والطوارئ ليكون مخصصا لمرضى كوفيد-19 وهو ما سبب لي إحراجا"، وفق زريقات.


وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا تشير إلى وجود اكتظاظ شديد داخل مستشفى الإسعاف والطوارئ في مستشفيات البشير، أكد زريقات صحتها.



 




 

 


 

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