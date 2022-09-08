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الخميس، 08-09-2022 09:18 م

زعماء ورؤساء دول ينعون ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية - أسماء

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الوكيل الإخباري - أعلن قصر باكينغهام الخميس، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وتنكيس العلم في القصر.

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الإمارات
وقال نائب رئيس الإمارات، محمد بن راشد آل مكتوم، ننضم لبقية العالم في الحزن في رحيل جلالة الملكة إليزابيث.


فرنسا
أشاد إيمانويل ماكرون بالملكة اليزابيث الثانية التي رحلت الخميس، معتبرا أنها "صديقة لفرنسا وملكة للقلوب" طبعت "بلادها والقرن".


وكتب الرئيس الفرنسي في تغريدة بعدما نشر صورة للملكة الراحلة التي توفيت عن 96 عاما "جلالتها الملكة إليزابيث الثانية جسدت استمرار ووحدة الأمة البريطانية طوال أكثر من سبعين عاما. أحتفظ بذكرى صديقة لفرنسا، ملكة للقلوب طبعت بلادها والقرن إلى الأبد".


كندا
قالت ماري سيمون الحاكمة العامة لكندا على تويتر إن الكنديين في جميع أنحاء البلاد يشعرون بالحزن لرحيل الملكة إليزابيث وقدمت تعازيها إلى العائلة المالكة البريطانية.


وقالت سيمون "نتقدم بأحر تعازينا إلى العائلة المالكة في وفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية".

 

البيت الأبيض
أعرب البيت الأبيض عن تعاطفه مع عائلة الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت الخميس عن 96 عاماً ومع "شعب المملكة المتحدة" على ما أعلنت الناطقة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان-بيار.


الأمم المتحدة
أشاد الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش الخميس، بالمزايا التي تمتّعت بها ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية من "فضيلة ونعمة وتفان" منوّهاً "بحضورها المثير للطمأنينة على مدى عقود من التغيير الكبير".


وقال غوتيريش في بيان، إنّ الملكة التي توفّيت الخميس عن 96 عاماً "كانت موضع تقدير كبير لما تمتّعت به من فضيلة ونعمة وتفان حول العالم. لقد كان حضورها مثيراً للطمأنينة على مدى عقود من التغيير الكبير، بما في ذلك انتهاء الاستعمار في إفريقيا وآسيا".


الهند
أبدى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي الخميس "ألمه" لوفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.
وكتب مودي على تويتر أن الملكة الراحلة "جسدت قيادة ملهمة لامتها وشعبها" مضيفا أنها "جسدت الكرامة في حياتها العامة".


إيرلندا
وصف الرئيس الإيرلندي مايكل د. هيغينز الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت الخميس عن 96 عاماً بأنها "كانت "صديقة مميزة لإيرلندا"، معتبراً أن "تأثيرها كان كبيراً على أواصر التفاهم المتبادل" بين الشعبين.


وقال في بيان "نقدم تعازينا لجميع جيراننا في المملكة المتحدة ، بعد خسارة صديقة مميزة لإيرلندا ، ونتذكر الدور الذي لعبته الملكة إليزابيث في الاحتفاء بالصداقة الحميمة والدائمة" بين البلدين.


إيطاليا
قدم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الخميس، تعازيه بوفاة الملكة إليزابيث الثانية، معتبرا أن الملكة "المحبوبة" مثلت المملكة المتحدة ومنظمة الكومنولث "بتوازن وحكمة".


وقال دراغي في بيان "لقد حافظت على الاستقرار في أوقات الأزمات وأبقت قيمة التقاليد حية في مجتمع في تطور مستمر. إن روح الخدمة والتفاني لديها (...) طوال هذا الوقت الطويل شكلت مصدر إعجاب دائم لأجيال". (وكالات )
 

 




 

 


 

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