زفاف ولي العهد أمير القلوب .. فرح يملأ بيوت الأردنيين

الوكيل الاخباري -يودع سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد حياة العزوبية، وقد بلغ من العمر 29 عاما، وينتقل بذلك إلى أول لبنة من لبنات بناء أسرته يوم الأول من حزيران المقبل في حفل زفاف ملكي يشارك به الأردنيون وأشقاء وأصدقاء.

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ويعيش الأردنيون حالة فرح ليست بعيدة عن عاداتهم وتقاليدهم أردنية شعبية بزفاف أكبر أنجال جلالة الملك عبد الله الثاني، حيث يعتبر ولي العهد فردا من كل عائلة أردنية تفرح لفرحه؛ حيث قامت سيدة ثمانينية من بلدة حرثا شمال الأردن بإهداء سموه "شماغ مهدب".



ونشر ولي العهد على صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي "انستغرام" مقطعا مصورا لزيارته إلى بلدة حرثا، حيث استقبلته الأسر الأردنية هنالك بالأهازيج والزغاريد الخاصة بالأفراح الأردنية الشعبية، حيث ظهر سموه وهو يرتدي "شماغا مهدبا" أهدته لسموه الحاجة ترفه عبيدات، والتي أعدته لسموه بمناسبة قرب زفافه.



وتلت هذه الزيارة ليلة سمر لعريس الأردن مع رفاق السلاح، إذ كانت مميزة ولافتة مثل أفراح الأردنيين البسيطة، إذ اشتملت ليلة السمر التي أعدها ونظمها رفاق السلاح لسمو ولي العهد على الهجيني والدحية وأغاني التراث الشعبية والدبكة، وتنافس الرفاق مع فريق يضم العريس في لعبة شد الحبل.



وسيقوم جلالة الملك عبد الله الثاني بتطبيق عادة أردنية سائدة في الأفراح الأردنية وهي "القرا" حيث يقوم جلالة الملك بإقامة عشاء للأردنيين في مضارب بني هاشم، وهي وليمة العرس وتطبيق للسنة النبوية الشريفة، وسيكون الحضور لهذه الليلة من مناطق الأردن كافة ومن شتى الأصول والمنابت.



جلالة الملكة رانيا العبد الله أقامت مساء الاثنين الماضي أيضا وفي الديوان الملكي الهاشمي – مضارب بني هاشم، حفل عشاء بمناسبة قرب زفاف ولي العهد الحسين والآنسة رجوة السيف، ودعت إليه الأحبة من كل مناطق الأردن، وتخلله عادات الفرح الأردني من رسم بالحناء وزفة العروس وأغان وأهازيج تراثية وشعبية أردنية وسعودية شارك في أدائها فنانات أردنيات وفرقة مسك وفرقة شابات السلط للفنون الشعبية وفرقة حليم للموسيقى.



كلمات جلالتها في الحفل كانت دالة على عظم فرحها بزفاف الحسين وعروسه حيث قالت: "أهلا وسهلا فيكم، مبسوطة إنكم هون حتى تشاركونا فرحتنا، يعني الحمد لله اليوم كثير عزيز علينا، ولعيلتنا الكبيرة بقول: إن ما وسعتكم بيوتنا بتوسعكم قلوبنا والفرحة وحدة، حسين ابنكم وانتوا أهله وهذا عرسكم، حسين هو فرحتي الأولى، ابني البكر ... وزي أي أم أنا من زمان بحلم أشوفه عريس والحمد لله اليوم بلشنا احتفالاتنا بعرسه، وان شاء الله يتمم على خير".



وأضافت، "بتعرفوا احنا كأمهات، ايش بدنا من الدنيا غير أنه نشوف أولادنا مبسوطين ومرتاحين. ويمكن احنا مرات بنراجع حالنا ونسأل هل احنا عملنا كل اللي بنقدر عليه؟ وقبل ما يتوفى جلالة الملك الحسين -طيب الله ثراه- لما كان بالمستشفى وعرفنا انه تعبان، أنا وعدته وعد، قلتله: حسين رح يتربى زي ما أنت بدك".



ويجتهد الأردنيون بفرحهم بسمو الأمير ولي العهد، حيث قررت الفعاليات الشعبية في القرى والبوادي والمدن الأردنية، عقد سهرات الفرح تزامنا مع الفرح الكبير، وتم توجيه الدعوات للمشاركة بهذه الاحتفالات.



فنانون عرب وأردنيون قرروا أن يشاركوا الأردنيين والأردنيات فرحهم بزفاف ولي العهد الأمير الحسين، فكان الموعد يوم الخميس المقبل في ملعب ستاد عمان وسط العاصمة، حيث سيشارك الفنان اللبناني راغب علامة والمصريان تامر حسني واحمد سعد، والأردنيتان ديانا كرزون وزين عوض بالليلة الكبيرة.



وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، هو أكبر أنجال جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله، والسليل الثاني والأربعين لسيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم.



ولد سموه في مدينة عمان في التاسع عشر من شهر محرم عام 1415 هجري، الموافق للثامن والعشرين من حزيران عام 1994 ميلادي.



وصدرت الإرادة الملكية السامية باختياره وليا للعهد في التاسع من شهر رجب عام 1430 هجري، الموافق للثاني من شهر تموز عام 2009 ميلادي.



وتخرج سموه من الأكاديمية العسكرية الملكية "ساندهيرست" ببريطانيا في عام 2017، والتي تخرج منها والده جلالة الملك عبدالله الثاني، وجده جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه.



وكان سموه تخرج عام 2016 من جامعة "جورج تاون"، بتخصص التاريخ الدولي، فيما أنهى دراسته الثانوية من مدرسة "كينغز أكاديمي" بمأدبا عام 2012.



ويحمل سموه رتبة نقيب في القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، وشارك إلى جانب رفقاء السلاح خلال السنوات الماضية، في العديد من الدورات التدريبية العسكرية والمتخصصة الميدانية، والقفز المظلي، والعمليات الخاصة، والقوات البحرية، والطيران العمودي.



ولتنفيذ رؤى وتطلعات سموه، أنشئت مؤسسة ولي العهد في العام 2015 التي تعمل من خلال محاور الجاهزية للعمل والريادة، والقيادة، والمواطنة، وضمن مفاهيم الشمولية، والابتكار، والإيجابية.



وتسعى المؤسسة إلى تعزيز قدرات الشباب والشابات والاستثمار في المهارات التي يحتاجونها في المستقبل، إضافة إلى تمكينهم بالفرص والمهارات المعيشية في المجالات ذات الميزة التنافسية العالية، وإيجاد نماذج ومنصات جديدة للتوظيف وريادة الأعمال، وقيادة نشاطات تعزز من المشاركة الشبابية، والعمل على ضمان استدامة الأعمال.



وتستهدف مبادرات المؤسسة آلاف الشباب والشابات في كل عام من جميع محافظات المملكة، حيث بلغ عدد المستفيدين من مبادرات المؤسسة وبرامجها مليونا و700 ألف شاب وشابة خلال عام 2020.



ومثل سموه، الأردن في العديد من المحافل الدولية، حيث ترأس جلسة مجلس الأمن في الأمم المتحدة، في نيسان 2015، لمناقشة "دور الشباب في بناء السلام وحل النزاعات ومكافحة الإرهاب".



وتوجت جهود سموه التي بدأها في الأمم المتحدة بعقد المنتدى العالمي الأول للشباب والسلام والأمن في الأردن في شهر آب 2015، حيث صدر عن المنتدى "إعلان عمان" حول الشباب والسلام والأمن.



وانطلاقا من اهتمام سموه بتحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين العسكريين، أشرف على برنامج "رفاق السلاح"، الذي أعد بناء على التوجيهات الملكية لدعم المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، من خلال لجنة شكلت لهذه الغاية.



ونال سموه، وسام مئوية الدولة الأولى ووسام الاستقلال من الدرجة الأولى ووسام الملك عبدالله الثاني للتميز من الدرجة الأولى ووسام النجم القطبي الملكي، من مملكة السويد ووسام القديس أولاف الملكي من الدرجة الأولى من مملكة النرويج، ووسام النهضة للملك حمد من الدرجة الممتازة (القلادة) من مملكة البحرين الشقيقة، وشارة مئوية الثورة العربية الكبرى.



وأعلن الديوان الملكي الهاشمي يوم 17 من شهر آب عام 2022، وبحضور جلالة الملك عبد الله الثاني، وجلالة الملكة رانيا العبد الله، خطوبة سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة السيف.



وجرت قراءة الفاتحة في منزل والد الآنسة رجوة، بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور أصحاب السمو الأمير الحسن بن طلال، والأمير هاشم بن عبد الله الثاني، والأمير علي بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير غازي بن محمد، والأمير راشد بن الحسن، وعدد من أفراد أسرة السيف.



وسيبث حفل الزفاف الملكي والفعاليات المرافقة له ضمن تغطيات تلفزيونية خاصة، وسيعقد قران سموه في قصر زهران وسط العاصمة عمان، والذي شهد حفل زفاف جلالة الملك عبدالله الثاني وجده جلالة الملك الحسين بن طلال -طيب الله ثراه-.



وسيتكرر المشهد برؤية الموكب الملكي الأحمر الذي سينقل العروسان ضمن مسار يعبر العاصمة عمان، حيث ارتبط هذا الموكب بالمناسبات الأردنية الوطنية الغالية والعزيزة على الشعب الأردني.