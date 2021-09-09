الجمعة 10-09-2021
الوكيل الاخباري

زواتي: استثناءات من قانون قيصر لمد لبنان بالطاقة

الخارجية توضح لـ الوكيل حول وفاة مواطن أردني في بريطانيا

البستنجي: تجار المنطقة الحرة لا علاقة لهم بتزوير بيانات المركبات

مراكز فرق التقصي الثابتة العاملة يوم غداً الجمعة - أسماء

وزير الشباب يكرم المشاركين في حملة شباب إلك وفيد

لجنة تحقيق في واقعة اعتداء معلم على طالب

انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة بالبحر الميت

الأردن يفتح حدوده البرية أمام العراقيين المقيمين

مراكز تطعيم فايزر الجمعة - اسماء

إغلاق 83 منشأة لمخالفتها أمر الدفاع 32

الخميس، 09-09-2021 11:36 م

زواتي: استثناءات من قانون قيصر لمد لبنان بالطاقة

زواتي


الوكيل الإخباري - أكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي أن الاجتماع الرباعي الذي عقد في عمان وضم وزراء الطاقة في سوريا ولبنان ومصر والأردن والذي تدارس كيفية تزويد لبنان بالغاز المصري والكهرباء الأردنية أدى إلى وضع خارطة طريق من أجل تحديد الوقت اللازم لمراجعة الاتفاقيات وإصلاح البنية التحتية.

اضافة اعلان


وأوضحت زواتي خلال تصريحات صحفية أن الوزراء الأربعة أعطوا أنفسهم ثلاثة أسابيع للاجتماع من جديد من أجل التأكيد على جاهزية خط الغاز العربي وقالت "بعد ذلك قد نأخذ أيضا أسبوعا كي نكون جاهزين لضخ الغاز".


وحول نقل الكهرباء من الأردن إلى لبنان قالت وزيرة الطاقة الأردنية "إن الشبكة الكهربائية في الجانب السوري للأسف تضررت في الفترة الماضية ولذلك هي بحاجة الى إصلاح، و الجانب السوري أقدر على تقدير الوقت اللازم لذلك لكنه سيأخذ أشهرا وربما ستة أشهر. أما في الجانب الأردني والجانب اللبناني فالشبكة جاهزة".


وكشفت أن البنك الدولي دخل مع الجانب اللبناني لتمويل شراء الطاقة سواء الغاز من مصر أو الكهرباء من الأردن، " لكن في الداخل السوري، تحدثنا سواء عن تأهيل خط الغاز العربي أو تأهيل الشبكات، كل دولة تتحمل تكاليف إصلاح الشبكة في أراضيها، لذلك الكلفة في الجانب السوري ستكون على الجانب السوري".


وأشارت إلى أن الغاز المصري سيغذي محطة دير عمار في لبنان وبالتالي سيستبدل لبنان خط الفيول بالغاز الطبيعي الذي هو أقل كلفة من الفيول ولربما يتم توفير سنويا ما بين 100 مليون إلى 120 مليون دولار. وأوضحت أن الأردن سيصدر حوالى 250 ميغاوات من الكهرباء إلى لبنان بعد إصلاح الشبكة الكهربائية في سوريا.


وكشفت الوزيرة الأردنية عن مباحثات تجري مع الولايات المتحدة لتجنب عقوبات قانون قيصر وقالت "إن هذا الموضوع كان أحد المواضيع المهمة التي بحثها الملك عبدالله خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة، أي مساعدة لبنان في محنة الطاقة وتسهيل الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص". وأضافت "هناك نتائج ايجابية بهذا الخصوص وإن شاء الله نراها على الأرض قريباً". وتوقعت زواتي أن تحصل سوريا في مقابل تسهيل المشروع على الغاز والكهرباء "وليس مردودا مالياً".


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الحرة

البستنجي: تجار المنطقة الحرة لا علاقة لهم بتزوير بيانات المركبات

وزارة الصحة

مراكز فرق التقصي الثابتة العاملة يوم غداً الجمعة - أسماء

s

وزير الشباب يكرم المشاركين في حملة شباب إلك وفيد

وزارة الخارجية

الخارجية توضح لـ الوكيل حول وفاة مواطن أردني في بريطانيا

وزارة التربية والتعليم

لجنة تحقيق في واقعة اعتداء معلم على طالب

60cc2f5742360461f1373d46

انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة بالبحر الميت

أخبار متعلقة
الف

اجتماع رباعي في عمان اليوم لبحث إيصال الغاز المصري إلى لبنان

60068aec9a64d-1-780x470

اجتماع اردني مصري سوري لبناني بعمّان الاسبوع المقبل

السارية

لقاء أردني لبناني سوري مصري في عمّان قريباً

زواتي خاص

وزيرة الطاقة : تهمنا ضانا كما يهمنا الاستثمار

1560781567935-1

تواصل فاعليات معسكرات المراكز الشبابية في عدد من المحافظات

62021422233952238786

اعلان هام من السفارة الأميركية بالأردن حول التأشيرات