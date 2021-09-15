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الأربعاء، 15-09-2021 10:58 ص

زواتي: الأردن يستورد 88% من الطاقة

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الوكيل الاخباري- قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، إن الأردن يستورد 88% من الطاقة التي يستخدمها.

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وأكدت زواتي خلال مؤتمر المياه والطاقة، صباح الأربعاء، أن الأردن يتجه لتوسيع تخزين المياه في السدود، مبينة أنه يجري العمل على مشروع توليد وتخزين الطاقة الكهربائية في السدود.

وأضافت أن أكثر القطاعات استهلاكا للمياه هو قطاع الزراعة وبنسبة 70%، يليه قطاع الطاقة، موضحة أن الأمم المتحدة تتوقع حدوث نقص بالمياه بنسبة 40% بحلول 2030.

 

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