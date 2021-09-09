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الخميس، 09-09-2021 09:38 ص

زواتي: الشراكة وضعتنا على قائمة الدول الرائدة

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الوكيل الاخباري- افتتحت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي مشروع شركة دايهان لطاقة الرياح المقام في محافظة الطفيلة باستطاعة تبلغ حوالي 52 ميجاواط تنتج 155 جيجاواط ساعة سنوياً.

وقالت الوزيرة زواتي في الافتتاح ان المشروع يجسد التزام الحكومة بتوجيهات الملك عبدالله الثاني بالتوجه نحو طاقة محلية مستدامة تحقق الاعتماد على الذات وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واكدت أهمية المشروع الذي يأتي في اطار الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة 2020-2030 لتنويع مصادر الطاقة المستدامة وتعزيز المساهمة المحلية خاصة المتجددة منها. من خلال الوصول إلى استطاعة مركبة تبلغ 3200 ميجاواط من مشاريع وأنظمة الطاقة المتجددة تساهم في 31% من الطاقة الكهربائية المولدة.

وقالت ان شراكة الحكومة مع القطاع الخاص من مستثمرين وممولين في انجاز مثل هذه المشاريع قد وضعت الأردن على قائمة الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وأشارت الى ان استطاعة المركبة من الطاقة المتجددة قد بلغت اليوم ما يزيد عن 2270) ميجاواط تشمل المشاريع التجارية ومشاريع تغطية الاستهلاك في القطاع الخاص، منها 1645 ميجاواط من مشاريع الطاقة الشمسية و625 ميجاواط من مشاريع طاقة الرياح.

كما بلغت استطاعة مشاريع تغطية الاستهلاك في القطاع الخاص حوالي 825 ميجاواط موزعة على ما يزيد عن 34.000 نظام، يقابلها 35 مشروعا تجاريا باستطاعة 1445 ميغاواط.

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