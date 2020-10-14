زواتي: العقبة تحتضن أهم مشروعات الطاقة بالمملكة

الوكيل الإخباري - تحتضن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الحصة الأكبر والاهم من مشروعات الطاقة في المملكة والتي تتوزع على قطاعات النفط ومشتقاته والطاقة الكهربائية، اضافة الى مشروعات الطاقة المتجددة وترشيدها.

اضافة اعلان



وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، استعرضت خلاله مشروعات الطاقة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ان المنطقة تحتضن مشروعات النفط الاكثر اهمية وخصوصا ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال الذي يشتمل على وحدة تغييز شاطئية وملحقاتها بكلفة بلغت نحو 100 مليون دولار.



كما تحتضن المنطقة مشروع استيراد الغاز الطبيعي المسال بواسطة البواخر الذي يستخدم باخرة الغاز المسال العائمة وسعتها حوالي 1600 متر مكعب، ومشروع أنبوب الغاز الطبيعي من العقبة الى شمال المملكة (المرحلة الثانية لخط الغاز العربي) بطول 393 كيلومترا باستطاعة 10 مليارات متر مكعب.



وتحتضن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مشروع السعات التخزينية للنفط والمشتقات النفطية الذي تديره الشركة اللوجستية الأردنية، اضافة الى مشاريع تخزين النفط من قبل القطاع الخاص.



وفي مجال الطاقة الكهربائية أوضحت الوزيرة زواتي، ان العقبة تحتضن مشروعات محطة العقبة الحرارية باستطاعة 360 ميجاوات، اما فيما يتعلق بمشروعات إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف، تحتضن العقبة مشروعات عدة ابرزها مشروع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية المرتبطة مع الشبكة لمنازل الاسر العفيفة المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية (المرحلتان الأولى والثانية) وعددها 234 منزلا.



وأشارت زواتي الى مشروعات تشجيع الطاقة المتجددة وترشيدها والتي تشمل مشروع تركيب أنظمة السخان الشمسي الذي استفادت منه 3960 اسرة في العقبة، اضافة الى اجراء دراسات التدقيق الطاقي للمباني الحكومية وعددها مؤسستان وبرنامج تنفيذ إجراءات كفاءة الطاقة للفنادق (3 نجوم) فما دون استفادت منه عشرة فنادق ومشروع تدفئة المدارس بتركيب أنظمة خلايا شمسية مولدة للطاقة الكهربائية وسخانات شمسية.



كما تشمل مشروعات تشجيع الطاقة المتجددة وترشيدها مشروع تركيب أنظمة خلايا شمسية لدور العبادة حيث ستكون العقبة الاولى ضمن محافظات المملكه التي يتم تزويد جميع مساجدها بالكهرباء من خلال هذه الانظمة، والتي تلقت دعما من صندوق الطاقة المتجددة ومن وزارة الاوقاف.



كما تحتضن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عددا من مشروعات الطاقة المتجددة وابرزها مشروع شمسنا باستطاعة 10 ميجاوات، ومشروع الطاقة الشمسية في القويرة/العقبة بمنحة خليجية وباستطاعة 89 ميجاوات.



