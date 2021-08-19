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زواتي: الملك اكد ان الاردن سيساعد لبنان

الخميس، 19-08-2021 05:22 م

زواتي: الملك اكد ان الاردن سيساعد لبنان

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الوكيل الاخباري - قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي اليوم الخميس، ان جلالة الملك عبد الله الثاني اكد ان الاردن سيعمل مع الشركاء والاصدقاء من اجل مساعدة لبنان.اضافة اعلان


 وردا على سؤال حول إمكانية تزويد لبنان بالكهرباء من الأردن وبالغاز المصري عبر الأردن وسوريا الى لبنان قالت الوزيرة زواتي ان مساعدة لبنان والشعب اللبناني الشقيق كان في مقدمة المواضيع التي طرحها جلالته خلال زيارته الاخيرة للولايات المتحدة ومباحثاته واتصالاته الدولية والاقليمية المستمرة.

 وأكدت استعداد الأردن لتقديم كل الدعم الممكن للبنان وتزويده بالطاقة الكهربائية من الشبكة الأردنية وايصال الغاز المصري عبر الاردن وسوريا للاشقاء في لبنان.

 




 

 


 

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