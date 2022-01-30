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الأحد، 30-01-2022 12:28 ص

زواتي توضح حول توزيع وحدات الإنارة الموفرة للطاقة للمنازل

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الوكيل الاخباري - أجابت وزارة الطاقة والثروة المعدنية على سؤال نيابي موجه من النائب أيمن المدانات حول برنامج توزيع وحدات الإنارة الموفرة للطاقة للمنازل من خلال صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في الوزارة.

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الرد جاء من خلال وزيرة الطاقة والثروة المعدنية السابقة هالة زواتي، لصفتها الوظيفية في حينه، بأن صندوق الطاقة المتجددة نفذ مشروعين لتركيب “اللمبات” الموفرة للطاقة للمنازل.


المشروع الأول تضمن توزيع 50 ألف وحدة لمبة ليد على مناطق جيوب الفقر والأسر الفقيرة والعفيفة ومنازل المكرمة الملكية السامية، وفق زواتي التي بينت أنه منحة من إحدى شركات القطاع الخاص.


أما المشروع الثاني فأكدت زواتي أنه قيد التنفيذ لتوزيع 150 ألف وحدة إنارة موفرة للطاقة من خلال مكاتب شركات الكهرباء الثلاث، وتم تغطية كلفته من موازنة صندوق الطاقة المتجددة بكلفة 540 ألف دينار وتم طرح عطاءات تنافسية فازت بها شركتان.

 




 

 


 

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