زواتي: حفر 3 آبار جديدة بحقل الريشة

الوكيل الإخباري - أكدت وزير الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، أن هنالك توجها لحفر 3 آبار جديدة في حقل الريشة لاستكشاف الغاز.

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وبينت زواتي خلال جلسة الأربعاء النيابية، أنه يتم العمل ضمن خطة واحدة لحفر المزيد من الآبار في حقل الريشة.



وأشارت، أنه تم حفر 3 آبار بسواعد أردنية سابقاً، وسيتم حفر 3 آبار أخرى، مبينة أنه تم رفع انتاج حقل الريشة من 9 مليون قدم مكعب سنوياً الى 27 مليون قدم مكعب.



وأوضحت زواتي ، أن الوزارة تسعى لجذب الصناعة والاستثمارات لمنطقة انتاج الغاز في الريشة.

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