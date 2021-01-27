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الأربعاء، 27-01-2021 12:33 م

لاستكشاف الغاز

زواتي: حفر 3 آبار جديدة بحقل الريشة

زواتي
وزير الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي


الوكيل الإخباري - أكدت وزير الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، أن هنالك توجها لحفر 3 آبار جديدة في حقل الريشة لاستكشاف الغاز.

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وبينت زواتي خلال جلسة الأربعاء النيابية، أنه يتم العمل ضمن خطة واحدة لحفر المزيد من الآبار في حقل الريشة.


وأشارت، أنه تم حفر 3 آبار بسواعد أردنية سابقاً، وسيتم حفر 3 آبار أخرى، مبينة أنه تم رفع انتاج حقل الريشة من 9 مليون قدم مكعب سنوياً الى 27 مليون قدم مكعب.


وأوضحت زواتي ، أن الوزارة تسعى لجذب الصناعة والاستثمارات لمنطقة انتاج الغاز في الريشة.

 

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