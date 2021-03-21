الأحد 21-03-2021
الوكيل الاخباري
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الأحد، 21-03-2021 12:58 م

زواتي : شركة كندية للتنقيب عن النفط لم تلتزم بدفع كفالة بمليون دينار

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الوكيل الاخباري - اوضحت وزير الطاقة والثروة المعدنية، هالة زواتي ان الشركة الكندية التي كانت مهتمة بالتنقيب واستكشاف وانتاج النفط في منطقة الجفر، لم تلتزم بدفع كفالة بقيمة مليون دينار.

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جاء ذلك خلال جلسة لمجلس النواب، لمناقشة مشروعَ قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول، وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في الأردن، وشركة أمونايت للطاقة إنترناشونال إنكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2021.


زواتي قالت ان الشركة الكندية جاءت للأردن منذ عام 2010 أي قبل 11 عاما، وكان لديها اهتمام في التنقيب واستكشاف وانتاج النفط في منطقة الجفر، لذلك وقعت مذكرة تفاهم مع سلطة المصادر الطبيعية في حينها، لتقوم بعمل دراسات وترى إذا كانت تريد الاستمرار بتوقيع الاتفاقية وهذا إجراء طبيعي".

 

 


 




 

 


 

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