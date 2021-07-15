زواتي وكريم يبحثان الربط الكهربائي بين الأردن والعراق

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

استقبل المهندس عادل كريم المكلف بمهام وزير الكهرباء في جمهورية العراق في بغداد اليوم الخميس وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، وبحثا سبل تعزيز الربط الكهربائي بين الأردن والعراق بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.وناقش الجانبان الية تنفيذ مشروع الربط بين البلدين والمراحل التنفيذية لإنشاء الربط الكهربائي بين الأردن والعراق وتحديد المتطلبات والمواصفات والمحددات الفنية لمحطات التحويل وخطوط النقل وغيرها من المعدات اللازمة لإتمام عملية الربط من كلا الجانبين. وبحضور زواتي وكريم تم التوقيع على آلية تنفيذ مشروع الربط الكهربائي العراقي-الأردني.