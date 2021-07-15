الخميس 15-07-2021
الوكيل الاخباري

البيئة وحماية الطبيعة تحتفلان بإنجازات مئوية المملكة في مجال التنوع الحيوي

اليرموك تفوز بمشروع تدريب دولي بتكنولوجيا المعلومات

مجلس امناء جامعة آل البيت يحدد عدد الطلبة للعام الدراسي للجامعة للأعوام 2021 -2022

لقاء في إربد يتدارس سبل النهوض باداء الجمعيات الخيرية

الخصاونة يفوض صلاحيات لمدير المركز الجغرافي الملكي

الداخلية تضيف شرطاً جديداً لشراء خطوط الهواتف بالأردن

وزير الشباب يتفقد المراكز الشبابية لإقليم البترا ولواء الشوبك

جرش تحتفل بمئوية الدولة الأردنية

معسكرات الحسين للعمل والبناء 2021 تواصل فعالياتها

أمريكيون من أصول أردنية يدعون بايدن لزيادة دعم الاردن إقتصادياً وسياسياً

الخميس، 15-07-2021 10:25 م

زواتي وكريم يبحثان الربط الكهربائي بين الأردن والعراق

e


الوكيل الاخباري - استقبل المهندس عادل كريم المكلف بمهام وزير الكهرباء في جمهورية العراق في بغداد اليوم الخميس وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، وبحثا سبل تعزيز الربط الكهربائي بين الأردن والعراق بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.اضافة اعلان


وناقش الجانبان الية تنفيذ مشروع الربط بين البلدين والمراحل التنفيذية لإنشاء الربط الكهربائي بين الأردن والعراق وتحديد المتطلبات والمواصفات والمحددات الفنية لمحطات التحويل وخطوط النقل وغيرها من المعدات اللازمة لإتمام عملية الربط من كلا الجانبين. وبحضور زواتي وكريم تم التوقيع على آلية تنفيذ مشروع الربط الكهربائي العراقي-الأردني.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة-التنمية-الاجتماعية-أرشيفية-680x430-1

لقاء في إربد يتدارس سبل النهوض باداء الجمعيات الخيرية

الخصاونة

الخصاونة يفوض صلاحيات لمدير المركز الجغرافي الملكي

720211294258935897254

الداخلية تضيف شرطاً جديداً لشراء خطوط الهواتف بالأردن

w

وزير الشباب يتفقد المراكز الشبابية لإقليم البترا ولواء الشوبك

620215175933370890463

جرش تحتفل بمئوية الدولة الأردنية

7202112204114393300353

معسكرات الحسين للعمل والبناء 2021 تواصل فعالياتها

أخبار متعلقة
OIL

العراق يجدد اتفاقية تزويد الأردن بالنفط

مها العلي

وزير الصناعة تؤكد ضرورة استكمال إجراءات المدينة الصناعية مع العراق

1735482f-9b1f-4e21-84a0-da65ad75439d

عجلون: صدور كتاب التقييم البيئي الاستراتيجي

علم-الاردن-والعراق

السفير الأردني في بغداد: فرص واعدة لشركات أردنيّة للعمل في العراق

تا

تفاصيل البيان الختامي للقمة الثلاثية

ممممم

الملك: الوقوف مع الحكومة والشعب العراقي واجب علينا