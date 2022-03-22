زيادة الإقبال على المشاركة بالعملية الانتخابية في الطفيلة

الوكيل الاخباري - زاد إقبال المواطنين في محافظة الطفيلة عموما، وفي قصبة المحافظة خلال ساعات بعد الظهر على انتخاب مترشحيهم للبلديات ومجالس المحافظات "اللامركزية".



وقال رئيس انتخاب الطفيلة، صالح الحجاج، إن عدد المجالس البلدية التي يتنافس عليها المترشحون في المحافظة تبلغ 4 مجالس، وعدد دوائر مجالس المحافظات 7 فيما يبلغ عدد المترشحين للمجالس البلدية 147، يتوزعون على 49 مركز اقتراع تضم 157 صندوقا موزعة على سبع دوائر انتخابية.

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