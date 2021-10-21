زيادة المساعدات الكورية للأردن بمقدار الضعف

الوكيل الإخباري- احتفلت السفارة الكورية في عمان مساء امس الأربعاء بالعيد الوطني لبلادها بحضور عدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين والدبلوماسيين والصحفيين والمدعوين.



وعبر السفير الكوري لي جي وان، باسمه وباسم حكومة بلاده والشعب الكوري عن التهاني للأردن قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة الاحتفالات بمئوية الدولة.



واكد أن كوريا ستكون دائمًا مع الأردنيين في رحلتهم ومساعيهم لبدء فصل جديد في التاريخ لتعزيز السلام والازدهار في المئوية القادمة، مشيرا إلى بناء محطتين جديدتين لطاقة الرياح تعملان حاليًا في الفجيج والطفيلة من قبل شركات كورية، ما يؤكد التعاون الاقتصادي والتنموي.



كما أشار الى زيادة المساعدات المقدمة للمملكة بمقدار الضعف، وكذلك افتتاح معهد اللغات الكوري في الجامعة الأردنية.

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