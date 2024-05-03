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زيادة ساعات التشغيل لتلفريك عجلون

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الجمعة، 03-05-2024 03:31 م

زيادة ساعات التشغيل لتلفريك عجلون

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الوكيل الاخباري-  بلغ عدد زوار تلفريك عجلون خلال عطلة نهاية الأسبوع 8 آلاف زائر محليا وخارجيا.

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وقال مدير عام المناطق التنموية يوسف عرفات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه نظرا للإقبال الشديد ونزولا عند رغبة الزوار، تقرر زيادة ساعات التشغيل للتلفريك ابتداء من الشهر الحالي، بحيث يكون آخر موعد لبيع التذاكر عند الساعة الخامسة والنصف بدلا من الساعة الرابعة والنصف.


وأشار إلى أن تشغيل التلفريك سيكون طيلة أيام الأسبوع، باستثناء يوم الثلاثاء الأول من كل شهر، داعيا الزوار أن يبادروا بالقدوم باكرا للاستفادة من جميع المرافق فيه .

 




 

 


 

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