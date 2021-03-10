زيادة ساعات الحظر الجزئي تبدأ مطلع الأسبوع القادم

الوكيل الإخباري - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، المهندس صخر دودين، أن قرار زيادة ساعات الحظر الجزئي اليومي، سيدخل حيز التنفيذ مطلع الأسبوع القادم .

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ولفت دودين ، الأربعاء ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الحكومة ستعلن عن تفاصيل القرار ، خلال الساعات القادمة ، نتيجة للوضع الوبائي الراهن ، إثر جائحة كورونا .

وكان دودين، أشار في وقت سابق بأن الحكومة بصدد إصدار أمر دفاع، بهدف تنظيم بعض القرارات .





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