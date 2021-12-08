الأربعاء 08-12-2021
الوكيل الاخباري

4126 إصابة كورونا في الجامعات والكليات

الوطني لحقوق الإنسان يطلق خطته الاستراتيجية للأعوام الثلاثة المقبلة

النواب يحدد موعد قادم لمناقشة اتفاقية اعلان النوايا

زيادة على اسعار الهايبرد تصل لـ 3000 دينار اذا اتخذت الحكومة هذا القرار

دواء أكتيمرا يصل الأردن قريبا ويكلف أكثر من 1200 دينار لكل مريض كورونا

الهواري يجيب: اللقاحات فعّالة ضد "أوميكرون "

السفارة الأوكرانية للأردنيين: يمكنكم حيازة قطع الأراضي غير الزراعية

إدارة الأزمات تحذر من المنخفض الجوي مساء اليوم

وزير الصحة يوعز بحل مشكلة فحوصات "PCR" المتأخرة

تفاصيل جديدة عن المشتبه بإصابته بأوميكرون في الأردن

الأربعاء، 08-12-2021 10:40 ص

زيادة على اسعار الهايبرد تصل لـ 3000 دينار اذا اتخذت الحكومة هذا القرار

2202014235015342087500


الوكيل الإخباري - طالب ممثل قطاع السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها في غرفة تجارة الأردن، سلامة الجبالي، الحكومةَ بعدم رفع الضريبة الخاصة على المركبات الهجينة (الهايبرد) بنسبة 10بالمئة، والمقرر تنفيذه اعتباراً من بداية العام المقبل.

اضافة اعلان


وقال الجبالي في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن رفع الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد، سيزيد من سعر المركبة الواحدة ما بين 1500- 3000 دينار تقريباً، و سيقلل إقبال المواطنين على شراء هذا الصنف من المركبات، و ستتراجع إيرادات الخزينة العامة المتأتية من هذا القطاع.


وأوضح أن الطلب على مركبات الهايبرد بالوقت الحالي، يشهد إقبالا جيدا، مؤكدا أن زيادة نسب الضريبة الخاصة عليها، ستُدخل القطاع في حالة ركود، وستحمّل التجار خسائر متعددة، إضافة لما تحمله قطاع المركبات بالمملكة جراء جائحة كورونا.


وبين الجبالي أن نسبة الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد، تصل حاليا إلى 45 بالمئة، وفي حال زيادتها مطلع العام المقبل ستصل إلى 55 بالمئة، مشيراً إلى أن الغرفة خاطبت الحكومة من أجل تجميد القرار.


وبحسب الجبالي فإن قرار الحكومة الصادر في 2018، يقضي بزيادة تصاعدية على الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد، لترتفع إلى 35 بالمئة في 2019، ثم 40 بالمئة في 2020، و45 بالمئة في 2021، و لتصبح 55 بالمئة في 2022، داعياً إلى تحفيز القطاع بدلا من فرض ضرائب جديدة عليه تعيق استعادة نشاطه من جديد.

 

وأشار إلى أن التركيز على استيراد السيارات (الهايبرد) سيؤدي إلى تحديث أسطول المركبات بالمملكة و سيسهم بتوفير الطاقة والمحافظة على البيئة لانعدام الانبعاثات المضرة.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
ففف

تكريم شركة أردنية ناشئة لفوزها بمسابقة منظمة السياحة العالمية

image (1)

دواء أكتيمرا يصل الأردن قريبا ويكلف أكثر من 1200 دينار لكل مريض كورونا

إدارة الأزمات

إدارة الأزمات تحذر من المنخفض الجوي مساء اليوم

IMG-20210504-WA0028

السفارة الأوكرانية للأردنيين: يمكنكم حيازة قطع الأراضي غير الزراعية

الوكيل لقاح

وزير الصحة يوعز بحل مشكلة فحوصات "PCR" المتأخرة

122021771547291025599

الهواري يجيب: اللقاحات فعّالة ضد "أوميكرون "

أخبار متعلقة
1638196063777

استطلاع للرأي: نصف الأردنيين "متفائلون" باللجنة الملكية.. تفاصيل

194758

الحكومة تعتزم اقتراض 7 مليار و569 مليون دينار في موازنة العام المقبل

1545299659910

الحكومة تجني 26 مليون دينار من رسم التلفزيون المدرج على فاتورة الكهرباء

e7031649-d481-45d8-830b-b8660b0dd81c

الحكومة تخصص 3.4 مليون لإعادة تأهيل مطار ماركا

2202010114039905912647

مليار و289 مليون دينار ايرادات متوقعة للحكومة من ضريبة الدخل في 2022

سيارات_الهايبرد__ميزات_وعيوب

مصدر في المالية يرجح عدم تأجيل ضريبة الهايبرد