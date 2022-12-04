زيادة مخصَّصات مراكز زها الثَّقافيَّة 200 ألف دينار سنويَّاً

الوكيل الاخباري - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على زيادة المخصَّصات الماليَّة لمراكز زها الثَّقافيَّة بواقع (200) ألف دينار سنويَّاً، وذلك من خلال موازنة وزارة الإدارة المحليَّة.



ويأتي القرار في ضوء زيادة عدد فروع مراكز زها الثَّقافيَّة، وزيادة عدد البرامج التدريبيّة والأنشطة وخدمات التَّوعية التي تنفِّذها لتلبية احتياجات المجتمع المحلِّي لتصبح بواقع (1200) برنامج تدريبي، بالإضافة إلى زيادة فرص العمل لأبناء المجتمع المحلِّي في المحافظات بما يقارب (350) فرصة عمل.

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