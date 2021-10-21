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الخميس، 21-10-2021 02:20 م

زيادة مقاعد المعيدين في الطب وطب الأسنان

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الوكيل الاخباري- أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس أن مجلس التعليم العالي قرر في جلسته التي عقدها اليوم الخميس الموافق 21 / 10 /2021  الموافقة على زيادة المقاعد المخصصة لطلبة رفع المعدل (الطلبة المعيدين) في تخصصي الطب وطب الأسنان في الجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي 2021 / 2022 بواقع (350) مقعداً، حيث وصل الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي في تخصص الطب في جامعة مؤتة إلى (98.4%).

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وقال الوزير عويس إن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص مجلس التعليم العالي على قبول أكبر عدد ممكن من هؤلاء الطلبة ذوي المعدلات المرتفعة، وتحقيق رغباتهم بدراسة تخصصي الطب وطب الأسنان، مؤكداً على أنه لن يكون هناك أي زيادة جديدة في الأعداد المقررة للقبول للطلبة المعيدين كون ذلك سيتسبب بمزيد من العبء على الجامعات الأردنية خاصةً وأن هناك أكثر من (347) طالب وطالبة من فئة الطلبة المعيدين حاصلين على معدلات ما بين (98%) و (98.399%) ولم يتم ترشيحهم للقبول في هذين التخصصين، حيث يمكن ترشيحهم للقبول في تخصصي الصيدلة ودكتور الصيدلة   في حال تقدموا بطلبات للمنافسة عليها.


من جهة أخرى قامت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإعلان عن أسماء الطلبة المرشحين للقبول في هذه المقاعد في تخصصي الطب وطب الأسنان في الجامعات الأردنية الرسمية، والمخصصة لطلبة رفع المعدل (الطلبة المعيدين) للعام الجامعي 2021 / 2022، وإنطلاقاً من مبدأ الشفافية الذي تنتهجه وحدة تنسيق القبول الموحد فقد تم إعلان كامل أسماء الطلبة المرشحين للقبول ومعدلاتهم في شهادة الثانوية العامة الأردنية.
وللتعرف على أسماء الطلبة المرشحين للقبول إضافةً إلى الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية السابقة والجديدة لطلبة رفع المعدل (الطلبة المعيدين) يمكن الدخول إلى الرابط التالي:www.admhec.gov.jo 


كما ستقوم الوحدة مساء اليوم بالإعلان عن أسماء الطلبة المرشحين للقبول على المقاعد الشاغرة في تخصصي الصيدلة ودكتور الصيدلة  في الجامعات الأردنية الرسمية، والمخصصة لطلبة رفع المعدل (الطلبة المعيدين) للعام الجامعي 2021 / 2022، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة.

 

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