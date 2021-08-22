زيادة موظفي جامعات حكومية 30 دينارا

الوكيل الاخباري -

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أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الأنظمة المعدّلة لأنظمة الرواتب والعلاوات، وأنظمة الهيئتين التدريسيّة والإداريّة في الجامعات الرسميّة، التي سيتمّ بموجبها زيادة علاوة الجامعة بواقع (30) ديناراً، وذلك بهدف تحسين الوضع المعيشي للعاملين في الجامعات.ولهذه الغاية، أقرّ مجلس الوزراء أنظمة معدَّلة لأنظمة الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة الأردنية، وجامعة البلقاء التطبيقية، وجامعة آل البيت، وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنيّة، وجامعة مؤتة، والجامعة الهاشميّة؛ وأنظمة الهيئة التدريسيّة في الجامعة الألمانيّة الأردنيّة، وجامعة الطفيلة التقنيّة، وجامعة اليرموك، وجامعة الحسين بن طلال؛ بالإضافة إلى أنظمة الموظّفين في جامعة الحسين بن طلال، والجامعة الألمانية الأردنيّة، وجامعة الطفيلة التقنيّة، وكذلك نظام الموظّفين الإداريين والفنيين في جامعة اليرموك.