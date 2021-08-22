الأحد 22-08-2021
الوكيل الاخباري

اعلان هام من السفارة الأميركية بالأردن حول التأشيرات

الملكة إليزابيث تطالب بالرد القانوني على تصريحات حفيدها وزوجته

استكمال إنجاز متحف الطفيلة الأثري

ضبط 16 كغم من مادة الكرستال المخدرة بمركبة شحن- صورة

البيئة تشارك في حملة هيئة النزاهة للتوعية من مخاطر الرشوة

بحث سبل التعاون بين الجامعة الأردنية وهيئة شباب كلنا الأردن

القانونية النيابية تقر معدلاً لقانون المخدرات

أوقاف الكورة تحتفي بالهجرة النبوية وتخريج أوائل المراكز الصيفية

الضمان : صدور البلاغ رقم (42) لسـنة 2021 المتعلق ببرنامج تعافي وتطبيقـه الشـهر الحـالي

التنمية الاجتماعية تشارك في حملة التوعية حول الرشوة

الأحد، 22-08-2021 05:59 م

زيادة موظفي جامعات حكومية 30 دينارا

820211617530527854306


الوكيل الاخباري  - أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة  الأنظمة المعدّلة لأنظمة الرواتب والعلاوات، وأنظمة الهيئتين التدريسيّة والإداريّة في الجامعات الرسميّة، التي سيتمّ بموجبها زيادة علاوة الجامعة بواقع (30) ديناراً، وذلك بهدف تحسين الوضع المعيشي للعاملين في الجامعات.اضافة اعلان


ولهذه الغاية، أقرّ مجلس الوزراء أنظمة معدَّلة لأنظمة الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة الأردنية، وجامعة البلقاء التطبيقية، وجامعة آل البيت، وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنيّة، وجامعة مؤتة، والجامعة الهاشميّة؛ وأنظمة الهيئة التدريسيّة في الجامعة الألمانيّة الأردنيّة، وجامعة الطفيلة التقنيّة، وجامعة اليرموك، وجامعة الحسين بن طلال؛ بالإضافة إلى أنظمة الموظّفين في جامعة الحسين بن طلال، والجامعة الألمانية الأردنيّة، وجامعة الطفيلة التقنيّة، وكذلك نظام الموظّفين الإداريين والفنيين في جامعة اليرموك.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
62021422233952238786

اعلان هام من السفارة الأميركية بالأردن حول التأشيرات

1

استكمال إنجاز متحف الطفيلة الأثري

main_image5e286c7873177

ضبط 16 كغم من مادة الكرستال المخدرة بمركبة شحن- صورة

w

البيئة تشارك في حملة هيئة النزاهة للتوعية من مخاطر الرشوة

w

بحث سبل التعاون بين الجامعة الأردنية وهيئة شباب كلنا الأردن

820215102445406758751

أوقاف الكورة تحتفي بالهجرة النبوية وتخريج أوائل المراكز الصيفية

أخبار متعلقة
الخصاونة لوغو

الحكومة تعفي شركات النقل من رسوم الترخيص

720216114115398933740

الخصاونة : لا مكافآت مالية للوزراء

الخصاونة

الخصاونة يهنئ بالعام الهجري الجديد

الخصاونة

توجه حكومي لإلغاء المنصة عن القادمين من فلسطين

611123dab84a0

الملك يتسلم رسالة من رئيس الوزراء العراقي

دار رئاسة الوزراء %28أرشيفة%29

مجلس الوزراء يقر السياسة الأردنيّة للمشاركة الإلكترونيّة لسنة 2021م