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الخميس، 28-07-2022 01:58 م

سائقو التكسي والسرفيس ينتظرون الدعم الحكومي

ازمة سير (13)


الوكيل الإخباري - طالب رئيس النقابة العامة لأصحاب السيارات العمومية أحمد أبو حيدر، بتعجيل إقرار دعم بدل المحروقات لسائقي التكسي والسرفيس، الذي اعتمده مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل البري.

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وقال أبو حيدر، اليوم الخميس، إن نمطي التكسي والسرفيس ما زالا ينتظران دعم الحكومة لهما بعد الظروف الاقتصادية العصيبة التي ألقت بظلالها عليهما بدءا من مزاحمة تطبيقات النقل غير المرخصة، مرورا بأزمة كورونا، وصولا إلى ارتفاع أسعار المحروقات المستمر الذي لم يكن مقرونا برفع أجور النقل.


وأضاف أن النقابة اقترحت تقديم الدعم الحكومي على شكل كوبونات بأسعار محروقات مخفضة وهي الصيغة الأفضل للدعم وفق آلية التوزيع التي تحددها الحكومة، مؤكدا أن اقتراح تقديم الدعم بقيمة دينارين أو ثلاثة يوميا لكل سائق لن يكون مجديا وسيكون مخيبا للآمال.


وأوضح أبو حيدر أن سائق التكسي يبدأ يومه بدفع أجور الضمان والوقود بما لا يقل عن 45 دينارا، مشيرا إلى أن العمل على التكسي الأصفر والسرفيس أصبح مكلفا وسببا لخسارة متراكمة، لافتا الى انخفاض القيمة السوقية للتكسي مؤخرا بواقع 30 بالمئة على الأقل بفعل الظروف الاقتصادية التي ألمت بالقطاع.


ويعمل داخل المملكة 17400 تكسي أصفر و5 آلاف سيارة سرفيس.


وكانت هيئة تنظيم النقل البري أعلنت في وقت سابق أن جميع وسائط النقل العام سواء الحافلات او التكسي او السرفيس او المركبات العاملة على التطبيقات الذكية المرخصة، سيكون لها نصيب من الدعم ضمن شروط محددة لمواجهة انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات على قطاع النقل بأنماطه المختلفة، وتخفيف أعباء تكلفة التشغيل عليهم، وتجنيب المواطنين انعكاساتها.

 




 

 


 

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