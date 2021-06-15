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الثلاثاء، 15-06-2021 06:31 م

سائق تكسي يعيد 11 ألف دينار لمواطن في المفرق

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الوكيل الاخباري  - أعاد سائق تكسي شاب من مكتب بمحافظة المفرق ويدعى محمد مقبل الشديفات مبلغ مالي كبير إلى احد المواطنين والذي كان يستقل مركبة السائق للوصول الى مقصده.اضافة اعلان


وقال الشديفات للتلفزيون الأردني إنه بعد أن تم إيصال الراكب إلى منزله وخروجه من المركبة ومتابعة سيره إلى وجهة أخرى وتوقفه ولدى تفقد المركبة ليجد مغلفاً بداخله مبلغ من المال (11) الف دينار.

وأضاف" على الفور تذكرت الشخص الذي كان راكباً معي وذهبت إلى مكانه الذي اوصلته إليه وقمت بتسليمه كامل المبلغ الذي فُقد منه والبالغ " أحد عشر ألف دينار اردني".

 




 

 


 

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