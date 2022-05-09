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الإثنين، 09-05-2022 08:51 ص

سائق مركبة شحن يحمل 49 راكب إضافيا على طريق دير علا

الدوريات الخارجية 2


الوكيل الإخباري - تعاملت الدوريات الخارجية صباح اليوم مع مخالفتي إحداها مركبة شحن (ديانا ) يقودها سائق من جنسية عربية على طريق دير علا يقوم بتحميل 49 راكب زيادة في الصندوق الخلفي للمركبة.

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وأضافت الدوريات أنها تعاملت مع مركبة نقل مشترك على طريق الموقر يقوم بتحميل 18 راكب زيادة عن الحد المقرر وتم إجراء المقتضى القانوني والإداري بحق المخالفين وإجبار السائقين على تنزيل الركاب وتأمينهم بمركبة أخرى.


ونوهت إلى ضرورة الابتعاد عن مثل هذه التجاوزات حفاظاً على السلامة العامة والأخذ بعين الاعتبار المسؤولية الأخلاقية التي يجب التحلي بها تجاه مستقلي هذه المركبات .


 




 

 


 

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