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الأحد، 15-01-2023 11:40 ص

سائق "ونش" بإدارة السير ينقذ طفلة رضيعة فقدت وعيها

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الوكيل الإخباري - تعرّضت الطفلة ليليا "8 شهور" إلى ارتفاع مفاجئ بحرارة جسمها ما أدى الى فقدانها للوعي داخل منزلها في منطقة البيادر في العاصمة عمان .

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وحسب الاتصال الذي أجراه والد الطفلة لإذاعة الأمن العام فإن والدة الطفلة ولدى تعرضها لهذه الحالة الصحية أصيبت بالهلع، وخرجت من منزلها لطلب النجدة في الشارع العام، لتجد العريف سامر أبو إصليح، من مرتب إدارة السير وهو (سائق ونش)، والذي بادر فوراً الى إسعاف الطفلة بواسطة المركبة العسكرية "الونش" الى أقرب مستشفى، وتاركاً مكان وظيفته نظراً لحساسية الموقف.

وقال والد الطفلة احمد جميل: أنه وبعد اطمئنانه على صحة ابنته، توجه إلى العريف سامر لشكره على لفتته الانسانية، وكما شكر جميع أبناء الوطن من رجال الأمن العام الذين يعملون في مختلف الظروف لخدمة الوطن والمواطن.

من جهته بين العريف سامر أن توجيهات جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، وما ينبثق عنها من تعليمات صادرة عن قيادة الجهاز هي وضع الأولويات الإنسانية فوق كل اعتبار، لا سيما الحفاظ على حياة المواطنين وتأمين سلامتهم، معبرا عن سعادته بالمساهمة في انقاذ الطفلة التي باتت بحمد الله تتمتع بصحة جيدة.


 




 

 


 

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