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الإثنين، 18-04-2022 01:14 ص

ساحات وميادين الطفيلة تتزين بالعلم الأردني

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الوكيل الاخباري - تزينت محافظة الطفيلة بألوان علم الأردن احتفاءً باليوم الوطني للعلم وعلت الأعلام الأردنية العديد من الميادين والساحات والمدارس والمؤسسات الحكومية بالإعلام الأردنية .

وقال رئيس بلدية الطفيلة الكبرى الدكتور حازم العدينات إن بلدية الطفيلة شاركت بلديات المملكة في فعاليات اليوم الوطني للعلم ، بتنفيذ عدد من الأنشطة لتعزيز مشاركة المواطنين بهذا اليوم الوطني فيما قامت البلدية بتزيين أعمدة الإنارة ومبنى البلدية ، وساحاتها وميادينها بالأعلام الأردنية احتفاء باليوم الوطني للعلم وتعبيراً عن مدى المحبة والولاء للقيادة الهاشمية وتجديداً للعهد مع الوطن وتأكيد الانتماء إليه.

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