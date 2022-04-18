ساحات وميادين الطفيلة تتزين بالعلم الأردني

الوكيل الاخباري - تزينت محافظة الطفيلة بألوان علم الأردن احتفاءً باليوم الوطني للعلم وعلت الأعلام الأردنية العديد من الميادين والساحات والمدارس والمؤسسات الحكومية بالإعلام الأردنية .



وقال رئيس بلدية الطفيلة الكبرى الدكتور حازم العدينات إن بلدية الطفيلة شاركت بلديات المملكة في فعاليات اليوم الوطني للعلم ، بتنفيذ عدد من الأنشطة لتعزيز مشاركة المواطنين بهذا اليوم الوطني فيما قامت البلدية بتزيين أعمدة الإنارة ومبنى البلدية ، وساحاتها وميادينها بالأعلام الأردنية احتفاء باليوم الوطني للعلم وتعبيراً عن مدى المحبة والولاء للقيادة الهاشمية وتجديداً للعهد مع الوطن وتأكيد الانتماء إليه.

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