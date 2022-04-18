ساحات وميادين الطفيلة تتزين بالعلم الأردني

الوكيل الاخباري - تزينت محافظة الطفيلة بألوان علم الأردن احتفاءً باليوم الوطني للعلم وعلت الأعلام الأردنية العديد من الميادين والساحات والمدارس والمؤسسات الحكومية بالإعلام الأردنية .
وقال رئيس بلدية الطفيلة الكبرى الدكتور حازم العدينات إن بلدية الطفيلة شاركت بلديات المملكة في فعاليات اليوم الوطني للعلم ، بتنفيذ عدد من الأنشطة لتعزيز مشاركة المواطنين بهذا اليوم الوطني فيما قامت البلدية بتزيين أعمدة الإنارة ومبنى البلدية ، وساحاتها وميادينها بالأعلام الأردنية احتفاء باليوم الوطني للعلم وتعبيراً عن مدى المحبة والولاء للقيادة الهاشمية وتجديداً للعهد مع الوطن وتأكيد الانتماء إليه.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة