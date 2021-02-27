السبت 27-02-2021
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السبت، 27-02-2021 02:59 م

سامح الناصر لـ الوكيل : عودة الخدمات الالكترونية اعتبارا من صباح الغد - فيديو

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر للوكيل الاخباري انه اعتبارا من يوم غد الاحد سيتم نشر الكشف التنافسي على الموقع الالكتروني لديوان الخدمة المدنية اضافة الى اعادة فتح الخدمات الالكترونية التي يقدمها للمواطنين .

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واكد الناصر ان ديوان الخدمة المدنية يعمل حاليا على تحويل طلبات التوظيف الخاصة بالفئة الثالثة لتصبح الكترونية خلال وقت قصير .

 

واكد الناصر في رد على اسئلة الوكيل الاخباري ان تعيينات وزارة الصحة الاخيرة أدت الى تراجع مخزون ديوان الخدمة من بعض الوظائف الصحية حيث تم التعيين حسب الاولوية التي تعتمد سكان المحافظة ومن ثم سكان الاقليم .

 

واكد الناصر ان تعيين أوائل الجامعات مؤجل لغاية الان وذلك لمحدودية الوظائف الحكومية لهذا العام . 

 


 




 

 


 

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