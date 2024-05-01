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الأربعاء، 01-05-2024 12:57 م

سباق الاطفال يقام في حدائق الحسين الجمعة

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الوكيل الإخباري- ينطلق عند الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة المقبلة، في حدائق الحسين، سباق الأطفال 2.600 كم، بتنظيم من الجمعية الأردنية للماراثونات "Run Jordan"، وهو أحد السباقات المصغرة من ألتراماراثون البحر الميت الذي أقيم الجمعة الماضي.

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ويفتح سباق الأطفال الذي ستكون نقطة نهايته في الملعب رقم 11 في حدائق الحسين، باب المشاركة حتى يوم الخميس، أمام الأطفال من سن السادسة وحتى الرابعة عشرة، ويهدف لتشجيع ثقافة الجري لدى جميع فئات المجتمع.


ويتم عقب السباق اختتام وتتويج الفائزين في ملعب كرة القدم في العاشرة والنصف صباحاً، حيث سيتم تقديم جوائز للفائزين من كل فئة عمرية للمراكز لثلاثة الأولى.


ويعد ألترا ماراثون البحر الميت من أبرز الفعاليات الرياضية في الأردن، والذي جاء هذا العام بنسخته الثامنة والعشرين.

 




 

 


 

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