سبب التسمم في جرش غير معروف حتى اللحظة بانتظار نتائج الفحوص

الوكيل الاخباري - قال مدير مديرية الصحة البيئية في وزارة الصحة أيمن مقابلة، إن سبب التسمم في قرية جبّة في محافظة جرش والذي أصاب أكثر من 40 شخصا غير معروف حتى اللحظة، والأمر المشترك بينهم هو الحصول على المياه من مصدر مائي معين خاص.



أما مدير صحة جرش محمد الطحان، فأشار عبر برنامج "صوت المملكة" إلى وجود 30 طفلا مشتبه بإصابتهم بتسمم في جرش من أصل أكثر من 40 شخصا، وتتراوح أعمارهم بين عامين و12 عاما.



وقال مدير مستشفى جرش الحكومي صادق العتوم لاحقا لـ "المملكة"، إن 52 حالة راجعت مستشفى جرش الحكومي، كمشتبه بتعرضهم للتسمم منذ يوم الاثنين.



مقابلة أوضح أن أغلب الحالات موجودة في مدرسة معينة وتُسقى من المصدر المائي ذاته.

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