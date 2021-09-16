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الخميس، 16-09-2021 02:42 م

سبب انقطاع المياه عن منازل في المملكة

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الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات- أكد مصدر مسؤول في وزارة المياه، اليوم الخميس، إن سبب انقطاع المياه عن المنازل يعود إلى قلة المصادر المائية في المملكة.

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وقال المصدر بتصريحات خاصة لـ "الوكيل الاخباري" إن الاردن يعتبر من الدول الفقيرة بالمياه ونسبة مخزون المياه قليلة.

 

وأضاف أن نظام الدور في المنطقة يلعب دورا أساسيا في عدم انقطاع المياه عن المنازل.

 

وكان قد وصل "الوكيل الاخباري" شكاوى عدة، من انقطاع المياه عن عدة منازل في المملكة.

 

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