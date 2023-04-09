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الأحد، 09-04-2023 08:28 م

سبيل معان.. إرث رمضاني خالد يجسد كرم الضيافة والتكافل في رمضان - صور

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الوكيل الإخباري - أثار مشهد الإخاء والكرم العربي الأصيل الذي يقدمه أبناء محافظة معان من خلال "سبيل معان" تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وما يزال "سبيل معان" شاهدا على كرم ضيافة أبناء الجنوب للأردنيين والأخوة العرب القادمين من فلسطين وسوريا وغيرها من الدول العربية مرورا بالأردن إلى السعودية، إذ روى أشخاص كانوا في طريقهم إلى بلاد الحرمين لأداء مناسك العمرة أروع القصص والأمثلة في "سبيل معان" وكرم ضيافة أهله وأصالتهم.

 

وشاركوا تجاربهم وقصصهم على مواقع التواصل، إذ يقوم القائمون على السبيل بحسب ما نقله الناشطون بإيقاف الحافلات والسيارات التي تسلك معان لإكرام ضيافة السائقين ومقتنيها خلال الشهر الفضيل، وذلك من خلال تجهيز طعام الإفطار وموائد الرحمن طيلة شهر رمضان المبارك للصائمين من المسافرين والطلاب ومن تقطعت بهم السبل وغيرهم.

 

وعبر الناشطين عن امتنانهم وشكرهم لأهل معان والقائمين على سبيل معان الذي يضرب أروع الأمثلة في طقوس رمضانية قائمة منذ ما يزيد على 20 عاما.

 

سبيل معان قصة تجسد كرم ضيافة أهل معان وأصالتهم العربية الخالدة، لا لشيء ولكن طمعا في نيل أجر وثواب إفطار الصائمين في مشهد يعبر عن المعنى الحقيقي للتكافل الاجتماعي في الأردن.

 

 




 

 


 

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