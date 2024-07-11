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الخميس، 11-07-2024 09:13 م

ستولتنبرغ: مكتب "الناتو" في عمّان علامة فارقة في الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والحلف

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الوكيل الإخباري - قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، إن إنشاء مكتب ارتباط للحلف في العاصمة عمان، يمثل علامة فارقة في الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والحلف.

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جاء ذلك ردا على سؤال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر قمة الحلف، التي تستضيفها العاصمة الأميركية واشنطن، بالتزامن مع مرور 75 عاما على تأسيسه في الرابع من نيسان عام 1949.


وأكد ستولتنبرغ، أن الأردن يعتبر شريكا طويل الأمد وذا قيمة عالية بالنسبة لحلف "الناتو"، لافتا إلى أن مكتب ارتباط الحلف في عمان سيرفع الشراكة الثنائية إلى مستوى جديد.


وأشار إلى أن الحلف يسعى عبر شركائه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمواجهة التهديدات والتحديات، مشيرا إلى وجود فرص أيضا في المنطقة.


ولفت ستولتنبرغ إلى أن الحلف يعمل بشكل أوثق مع شركائه في المنطقة، بما في ذلك الأردن، وأن لدى الحلف شركاء مثل العراق، وتونس، وموريتانيا، ودول حوار البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب دول الخليج العربي.


وأوضح، أنه في ظل "هذا العالم الخطير"، أصبح الأصدقاء والشركاء أكثر أهمية من أي وقت مضى، مشيرا إلى اتفاق الحلفاء على مواصلة تعزيز شراكات الحلف، خاصة في المحيطين الهندي والهادئ.


ونوه ستولتنبرغ إلى أن الحلف قرر تكييف هيكل قيادته وتحسين أنظمته المتكاملة للدفاع الجوي والصاروخي، والمضي قدما في مطابقة خططه الدفاعية بالقدرات اللازمة.


وبين، أن الحلفاء وافقوا على تعهد من شأنه تعزيز التعاون الصناعي الدفاعي عبر المحيط الأطلسي، وتعزيز الدفاعات الجوية والصاروخية، بما في ذلك قاعدة دفاع صواريخ "إيجيس آشور" الباليستية الجديدة في بولندا.


ولفت إلى أن قادة الحلف اتفقوا على إطلاق منظمة حلف شمال الأطلسي للمساعدة الأمنية والتدريب لأوكرانيا، حيث سيقدم الحلف تدريب للقوات الأوكرانية في مرافق في بلدان الحلفاء. كما سيقدم دعما لتطوير القوات المسلحة الأوكرانية على المدى الطويل.


وتحدث ستولتنبرغ عن تعهد الحلفاء المالي لمساعدة أوكرانيا الذي يبلغ 40 مليار يورو، مبينا أنه سيتم مراجعة التعهد المالي خلال قمة الناتو" في عام 2025.


كما أكد على قرار الحلفاء لاتخاذ مزيد من الخطوات لتقريب أوكرانيا من "الناتو".

 




 

 


 

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