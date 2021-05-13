الخميس 13-05-2021
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سجلت المملكة اليوم ٤١٨ إصابة و ٢٣ وفاة بكورونا

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الخميس، 13-05-2021 04:15 م

سجلت المملكة اليوم ٤١٨ إصابة و ٢٣ وفاة بكورونا

صحة


الوكيل الإخباري - أصدرت وزارة الصحة اليوم الخميس، الموجز الإعلامي حول مستجدات فيروس كورونا ، وفيما يلي التفاصيل:

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-سُجِّلت (418) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (722,754) حالة.

-سُجّلت (23) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9203) حالات.

-بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (4.01%)، مقارنة مع (3.1%) يوم أمس.

-تمّ إجراء (10,417) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,903,678) فحصاً.

-بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (1556) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (710,410) حالات.

-يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (4200) حالة.

-يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (63) حالة، فيما غادرت (107) حالات.

-يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (716) حالة.


القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال

نسبة إشغال أسرّة العزل: 13%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 26%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 20%

إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 14%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 31%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 14%

إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 6%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 9%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 8%

توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- 151 في محافظة العاصمة عمّان.
- 58 في محافظة الزرقاء.
- 47 في محافظة إربد، منها 3 في الرمثا.
- 41 في محافظة المفرق. 
- 30 في محافظة جرش.
- 30 في محافظة عجلون.
- 20 في محافظة الطفيلة.
- 18 في محافظة الكرك.
- 11 في محافظة مأدبا.
- 7 في محافظة البلقاء.
- 3 في محافظة العقبة.
- 2 في محافظة معان.

 

 

 




 

 


 

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