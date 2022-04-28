الخميس 28-04-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

إحالات للتقاعد في مؤسسات حكومية (أسماء)

أطباء أردنيون يوضحون حول التهاب الكبد الحاد للأطفال

وفاتان وإصابة بحادث صدم على جسر الرمثا

تحديد دوام المستشفيات والمراكز الصحية خلال عطلة العيد

إتلاف 8 أطنان من المواد الغذائية المخالفة

تحذير.. احذف رسالة واتس آب هذه دون تردد!

كشف موعد صرف مخصصات الدعم النقدي الموحد لشهر نيسان

وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 546 موقوفا إداريا

تمديد مهلة تقديم البيانات المالية الاصولية للضريبة حتى آيار

تحديد مكان ووقت رصد هلال العيد في الأردن

الخميس، 28-04-2022 01:15 م

سجن رئيس وأعضاء مجلس بلدي 3 أشهر بعد إساءتهم استعمال السلطة

307421


الوكيل الإخباري - أصدرت الهيئة القضائية التاسعة المختصة بجنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان برئاسة القاضي ناصر الصلاحين، وعضوية القاضي فادي مصلح، قرارا بإدانة 16 شخصا بالفساد في إحدى بلديات المملكة، من بينهم رئيس وأعضاء المجلس البلدي و5 موظفين في البلدية هم أعضاء لجنة المشتريات.

اضافة اعلان


وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الخميس، خلال جلسة علنية، بحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد سفيان عبيدات، وقررت حبس المدانين الـــ 16 لمدة 3 أشهر وتغريم كل منهم مبلغ 500 دينار، بعد ثبوت ارتكابهم لجريمة إساءة استعمال السلطة الممنوحة لهم وفق أحكام القانون.


وضمنت المحكمة في قرارها المدانون بالتكافل والتضامن النفقات الإدارية والقضائية التي رافقت القضية، وسيكون الحكم قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.


وأسندت المحكمة لرئيس المجلس وأعضاء المجلس البلدي، والبالغ عددهم 10 أعضاء ثلاث تهم، وهي استثمار الوظيفة وهدر للمال العام والإهمال بواجبات الوظيفة العامة، ثم عدلت وصف التهمة المسندة إليهم إلى إساءة استعمال السلطة خلافا لأحكام القانون، وقررت حبسهم لمدة 3 أشهر وتغريمهم مبلغ 5 آلاف و500 دينار لكل منهم 500 دينار.


وبين قرار التجريم أن الأظناء أعضاء لجنة المشتريات والبالغ عددهم 5 موظفين، أسندت لهم تهمة الإهمال الوظيفي وهدر المال العام، وتم تعديل وصفها إلى إساءة استعمال السلطة خلافا لأحكام القانون، وقررت حبسهم لمدة 3 أشهر وتغريمهم مبلغ ألفين و500 دينار لكل منهم 500 دينار.


وتتلخص وقائع القضية بإحالة عطاءات لتنفيذ تعبيد طرق وشوارع إحدى المناطق البلدية وتنظيف شارع وجسر تابعين للبلدية، واستدراج عروض قرطاسية وأشجار زينة ونخيل لزراعتها في المناطق التابعة للبلدية، وبلغ عدد المتهمين والأظناء في القضية 30 شخصا.


وثبت للمحكمة أن المدانون خالفوا نظام لوازم وأشغال البلديات باستدراج عروض دون طرح عطاء حسب الأصول والأنظمة والتعليمات لذلك.


وقررت المحكمة براءة وعدم مسؤولية 14 متهما آخر في القضية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6267b6c24c59b71b42630441

أطباء أردنيون يوضحون حول التهاب الكبد الحاد للأطفال

174521

رئيس بلدية غرب إربد: 3 ملايين دينار ذمم مترتبة على المواطنين

شرطة سير (3)

وفاتان وإصابة بحادث صدم على جسر الرمثا

M63A0712

تحديد دوام المستشفيات والمراكز الصحية خلال عطلة العيد

0L5A0990

إتلاف 8 أطنان من المواد الغذائية المخالفة

0L5A7557

كشف موعد صرف مخصصات الدعم النقدي الموحد لشهر نيسان

أخبار متعلقة
سجن

حبس موظف حكومي وشخص آخر 5 سنوات زورا 126 تصريح عمل

1648028126900

حبس مدير بإحدى البلديات ومقاول 3 سنوات بتهمة التزوير

VTIwsXbGXHVBqkpYIMjqcUKDEuwYJqeBE0MHYgaJ

حبس موظف 5 سنوات حاول الاحتيال على أجنبية بـ846 ألف دولار

413438

حبس موظف بصندوق الحج سنتين بتهمة استثمار الوظيفة

6

هام من شركة الكهرباء الأردنية للمواطنين حول دعم الكهرباء

0L5A1628 - Copy

إطلاق فعاليات الحملة الوطنية تكاتف نحو مجتمع آمن من كورونا