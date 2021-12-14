سجن شاب في إربد بعد تعديل تهمة هتك عرض عمته إلى الإيذاء

الوكيل الإخباري - عدلت محكمة الجنايات الكبرى في إربد وصف جرم شاب يبلغ من العمر 19 سنة من جناية هتك عرض عمته إلى جناية الإيذاء وحكمت عليه بالسجن لمدة شهر، وفق محامي المتهم حاتم بني حمد.

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وتتلخص وقائع القضية كما جاءت بإسناد النيابة العامة بأنه وأثناء وجود المجني عليها وشقيقاتها على سطح منزل أهلها حصل خلاف بينها وبين المتهم وهو ابن شقيقها، حيث قام بتهديدها وهجم عليها وأمسك مناطق في جسمها وقام بالضغط عليها حتى جرحها، وعليه قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.



وثبت للمحكمة ومن خلال ما جاء بأقوال المشتكية فإن هدف المتهم كان إيذائها ولم يكن بقصد هتك عرضها كونه من لحمها ودمها، وأن أفعال المتهم تشكل عناصر وأركان جنحة الإيذاء بحدود المادة 334 عقوبات، الأمر الذي يتعين معه تعديل وصف الجرم المسند إليه من جناية هتك العرض إلى جنحة الإيذاء وإدانته بهذا الوصف.



وقررت المحكمة وعملا بأحكام المادة 234 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف الجرم المسند للمتهم من جناية هتك العرض إلى جناية الإيذاء والحكم عليه بالحبس شهر.